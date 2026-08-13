Protection des valeurs sociétales : le collectif « Ànd Sàmm Jikko Yi » réaffirme son soutien au procureur Saliou Dicko

Une délégation officielle du collectif « Ànd Sàmm Jikko Yi » s'est rendue ce jeudi 13 août 2026 au siège du procureur de la République. L'objectif de cette visite était de faire le point sur plusieurs dossiers de société, en particulier celui lié à la lutte contre l'homosexualité.



D'après les informations communiquées par la cellule de communication de l'organisation, la rencontre s'est déroulée de 15h00 à 16h30 autour d'une « discussion élargie consacrée à l'examen de plusieurs questions cruciales, au premier rang desquelles figure le dossier de l'homosexualité ». Lors de cet entretien, la délégation menée par le coordonnateur général, l'imam Babacar Sylla, a tenu à exprimer sa position claire quant aux orientations de la justice sur cette question.



Selon la cellule de communication du collectif, les représentants ont « réaffirmé son appui entier et inconditionnel aux actions menées par le procureur de la République dans le suivi de ce dossier », renouvelant par la même occasion leur mobilisation autour du mot d'ordre « Tous avec le procureur Dicko ». Au terme de la séance de travail, les membres du bureau et le procureur ont immortalisé cette audience par une photo souvenir dans ses locaux.