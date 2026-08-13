Gamou 2026 : la célébration prévue dans la soirée du mardi 25 août

Le Gamou, ou Maoulid, sera célébré dans la soirée du mardi 25 août 2026, selon les conclusions de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC).



Réunie ce jeudi 13 août à la RTS pour procéder à l’observation du croissant lunaire, la Commission a recueilli les informations transmises par ses 485 représentants déployés dans les différentes localités du pays.



Selon le communiqué signé par El Hadj Oumar Diène, président de la Commission lunaire et du Dialogue interreligieux, le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du territoire national.



« Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos 485 représentants qui sont dans les différentes localités du pays, et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements, il résulte que le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du territoire », indique le communiqué.



En conséquence, le samedi 15 août 2026 marquera le premier jour du mois lunaire de Gamou, correspondant à Rabbi Al-Awwal.



La célébration du Gamou ou Maoulid est ainsi fixée à la soirée du mardi 25 août 2026.

« Nous souhaitons un bon Gamou à toute la communauté musulmane », conclut El Hadj Oumar Diène.



