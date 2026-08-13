Secteur des télécoms : Les tarifs de la téléphonie mobile font du surplace au 2e trimestre 2026

Après une période marquée par des baisses consécutives des tarifs des services mobiles, le marché de la téléphonie affiche une accalmie. Au deuxième trimestre 2026, les tarifs pratiqués par les différents prestataires du secteur sont restés globalement stables par rapport aux trois premiers mois de l'année.



Cette tendance à la stagnation intervient au terme d'une phase d'ajustements à la baisse observée fin 2025 et début 2026. D'après les données d'analyse du secteur, « cette stabilité s'explique par l'absence de variation des prix chez l'ensemble des opérateurs, tant les opérateurs de réseaux mobiles (ORANGE, YAS et EXPRESSO) que le MVNO PROMOBILE ». Malgré quelques réajustements dans la structuration des catalogues d'offres de certains prestataires comme Orange et Expresso, ces évolutions commercialisées « n'ont pas entraîné de modification significative des choix de consommation des clients », tandis que les grilles tarifaires de Yas et Promobile sont demeurées inchangées.



Une baisse annuelle de 15,6 % portée par le leader du marché



Si la dynamique est à la stagnation sur le court terme, l'évolution en glissement annuel fait en revanche apparaître une nette réduction des tarifs pour les usagers. Par rapport au deuxième trimestre de l'année 2025, « l’IPSM recule de 15,6 %, traduisant une baisse globale des prix des services mobiles ».



Cette trajectoire baissière sur douze mois est avant tout tirée par les révisions tarifaires appliquées par le premier opérateur du pays. D'après le rapport, la trajectoire baissière « est principalement portée par l’opérateur ORANGE (-14,8 points de contribution) », là où « les opérateurs YAS (-0,6 point) et EXPRESSO (-0,2 point) contribuent également, dans une moindre mesure, au recul de l’IPSM ». À l'inverse, l'opérateur virtuel Promobile enregistre un apport nul à cette dynamique, en raison d'« une légère hausse de ses prix (+1,5 %) sur la même période ».