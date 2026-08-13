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Afrobasket U18 féminin : le Sénégal termine 9e après sa victoire face au Maroc (58-28)



Afrobasket U18 féminin : le Sénégal termine 9e après sa victoire face au Maroc (58-28)
L'équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Sénégal a dominé le Maroc sur le score de 58 à 28, ce jeudi 13 août 2026, à Treichville, en Côte d'Ivoire, dans le cadre des matchs de classement de l'Afrobasket U18 féminin.

 Cette large victoire permet aux Lioncelles de conclure leur tournoi sur une note positive, en décrochant la 9e place de la compétition. 

Avec deux succès lors de cette phase de classement, les jeunes Sénégalaises quittent la Côte d'Ivoire sur une belle performance collective. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 13 Août 2026 - 22:41


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