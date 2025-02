Coopérative Agricole Communautaire : Djender choisi pour accueillir la première du genre

La bourgade de Djender, située dans la zone des Niayes, vient d'être choisie pour accueillir la toute première Coopérative Agricole Communautaire (CAC) du Sénégal, renseigne -ton sur le site du ministère de l'agriculture de l'Elevage et de souveraineté alimentaire (MAES). Ce projet, qui marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la Stratégie de Souveraineté Alimentaire (SSA) du pays, a été officiellement présenté le 7 février dernier lors d’une séance présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, et l'Ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars.



La première CAC de Djender prévoit une superficie initiale allant de 110 à 200 hectares, avec la possibilité d’extension en fonction des besoins futurs. Un rapport détaillant le plan d'action pour l’installation de cette coopérative a été présenté, après un diagnostic approfondi réalisé par le consortium Deloitte-Delphy. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision du référentiel Sénégal 2050. Un plan stratégique ambitieux mis en place par le président de la République et le Premier ministre qui vise à moderniser l’agriculture, l’élevage, et à développer les infrastructures agro-industrielles du pays.



Les Coopératives Agricoles Communautaires (CAC) sont conçues pour accroître la compétitivité des producteurs locaux, optimiser les pratiques agricoles et faciliter leur accès aux marchés. Ces initiatives, qui favorisent l’organisation et la mutualisation des moyens de production, devraient permettre aux agriculteurs sénégalais d'améliorer leur productivité tout en participant activement à la réduction de la dépendance alimentaire du pays.



Cette première CAC à Djender constitue également un projet pilote qui pourrait servir de modèle pour d’autres régions du Sénégal. Il représente un tournant dans la mise en œuvre de la Stratégie de Souveraineté Alimentaire du Sénégal, un engagement fort pour bâtir une agriculture et un élevage résilients, durables et capables de répondre aux défis de sécurité alimentaire du pays à long terme.