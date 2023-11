Coopérative d'Habitat pour la Presse au Sénégal : Sambou Biagui fait le point et annonce « 368 inscriptions » pour 200 parcelles prévues

Sambou Biagui, président de l'Association pour l'entraide et la solidarité (Apres), a évoqué, lors de son passage sur le plateau de Mikideng, ce mercredi, la coopérative d'habitat spécialement dédiée aux professionnels de l'information et de la communication au Sénégal. Selon M. Biagui, il est courant d'entendre parler de cités telles que la cité gendarmerie ou la cité enseignement, mais curieusement, aucune référence n'est faite à une cité de la presse, pourtant considérée comme le « 4e pouvoir ». C'est dans cette optique qu’il a mis en place cette coopérative avec comme objectif de rendre l'accès à la propriété plus accessible aux acteurs de la presse. A l’occasion, il a révélé que 368 personnes se sont inscrites pour bénéficier de ce programme, bien que seulement 200 parcelles aient été initialement prévues. Toutefois, le président de l’Apres a annoncé que d'ici janvier, les titres fonciers devraient être disponibles. Ces parcelles seront localisées dans le nouveau triangle Dakar-Thiès-Mbour, précisément dans le village de Thiéo, à proximité de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Le coût d'acquisition d'une parcelle dans ce cadre unique est estimé à moins de 2 millions de francs CFA.

Ndeye Fatou Touré

