Corée du Nord : le président Kim Jong-Un interdit toute coiffure ressemblant à celle de sa fille

Le dictateur Kim Jong-Un a interdit aux femmes de la Corée du Nord de se coiffer et de s’habiller comme sa fille Kim Ju-ae. Toute ressemblance au niveau de l’habillement et de la coiffure adoptée par sa fille âgée d’une dizaine d’années est passible de lourdes peines « soit 6 mois de travaux forcés voire une rééducation idéologique en prison », rapporte la Radio free Asia ( RFA).



Il s’agit de la « coupe en coq » et des « vêtements qui montrent la peau » (transparents) qui ont été vus portés par la fille du dictateur, Kim Ju-ae.

L’information a été transmise par les autorités lors d’une conférence vidéo ce mois d’août.