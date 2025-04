Corée du Sud : Macky Sall participe au Sommet mondial pour la paix organisé par la FPU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a pris part, ce jeudi, au Sommet mondial organisé par la Fédération pour la paix universelle (FPU), à Séoul, en Corée du Sud. L’événement, qui s’inscrit dans la préparation du Sommet 2025 de la FPU, a été marqué par la cérémonie de remise du prestigieux Prix Sunhak pour la paix.



Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook officielle, Macky Sall a salué « la vision des Fondateurs de la FPU en faveur de la paix mondiale et de la fraternité humaine ». Il a exprimé sa reconnaissance pour l’invitation et a tenu à féliciter les différents lauréats de l’édition 2025.



Parmi les récipiendaires du Prix Sunhak, figurent des personnalités issues de différents continents : Le Ghanéen Patrick Awuah Jr., fondateur de l’université Ashesi, salué pour sa promotion du leadership éthique en Afrique ; L’Australien Hugh Evans, cofondateur de l’ONG Global Citizen, reconnu pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté à l’échelle mondiale ; Et la Kényane Wanjira Mathai, distinguée pour son leadership environnemental à travers l’initiative AFR100 et le Green Belt Movement, qui a permis la plantation de plus de 51 millions d’arbres.



Deux autres figures ont reçu le Prix spécial du Fondateur : l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, et Son Éminence Samuel Radebe, pour leur contribution à la paix et au dialogue interreligieux.



Dans son message, Macky Sall a réitéré son attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de coopération entre les peuples : « Ensemble, continuons d’agir en faveur de la paix et de la fraternité humaine », a-t-il conclu.