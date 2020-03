Coronavirus - Des émigrés auraient regagné Touba par voie terrestre et seraient cloîtrés chez eux (Docteur)

Le médecin chef du district de santé de Darou Marnane qui a accueilli, le Modou-Modou infecté du Covid-19 à Touba, rassure que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que le virus se propage. Face à la presse jeudi, Docteur Dieng a révélé que des ressortissants de Touba qui sont émigrés en Italie auraient regagné la ville sainte par voie terrestre et seraient cloîtrés chez eux.



« On nous a dit que y a des ressortissants de Touba qui sont émigrés en Italie et qui sont en train de regagner la ville de Touba par voie terrestre et on a nous a signalé que parmi eux, y en a qui sont cloîtrés chez eux. Je pense qu’il faut sensibiliser davantage », a déclaré Dr Dieng.



Faisant état de la situation après l’annonce du Modou-Modou infecté à Touba, il a expliqué : « tous les contacts du cas en question sont répertoriés et parmi les contacts y a le personnel de santé. C’est ainsi qu’au niveau de la structure qui a reçu le cas, on répertorie certains nombre de personnes qui sont actuellement mis en quarantaine et qui sont surveillés régulièrement ».



« A ce niveau aussi, a-t-il précisé, toutes ces personnes sont soustraites du système soin. C’est pour éviter que ces personnes soient en contact avec d’autres malades. A ce jour, toutes les dispositions sont prises dans nos structures pour non seulement détectés, notifiés et investigués les cas », a rassuré Dr Dieng.