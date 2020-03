Coronavirus - Deux nouveaux cas suspects annoncés...On attend les résultats de l'Institut Pasteur

Après le premier cas du coronavirus confirmé lundi par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, deux (2) nouveaux cas suspects ont été signalés dans la soirée. L’annonce a été faite par le Docteur Mamadou Ndiaye, coordonnateur cellule d’alerte coronavirus à l’émission Zik matinal de ce mardi.



« Deux cas suspects du virus ont été signalés hier (lundi) soir. Mais, ce n’est pas encore confirmé. Les prélèvements ont été envoyés à l’Institution Pasteur. Et, là nous attendons », a informé Professeur Ndiaye.



Toutefois, il a souligné que beaucoup de personnes se sont signalées après l’annonce du « cas 0 », un ressortissant français qui réside avec sa famille aux Almadies, à Dakar. Mais, cela ne veut pas dire qu’elles ont le virus. Peut-être que c’est la panique, a tenté d’expliquer le coordonnateur cellule d’alerte coronavirus du Sénégal, qui révèle avoir reçu beaucoup d’appels, « ce qui est inhabituelle».



A en croire Dr Ndiaye, ce ne sont pas que les gens se signalent pour dire qu’ils ont les signes du Covid-19, que des prélèvements sont aussitôt faits. « Non. Nous allons poursuivre le protocole et nous sommes très rigoureux sur ce côté », a-t-il conclu.