Coronavirus: Le Sénégal fait face à une nouvelle vague de contamination, selon le Directeur de la prévention

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye a soutenu dimanche que le Sénégal fait face à une nouvelle vague de contamination de la maladie à coronavirus, après les déplacements liés à la fête de Tabaski, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



"Nous pensons que c'est une nouvelle vague de contamination en toute analyse assez restreinte (...). Nous pensons l'effet tabaski y à contribuer. Les gens ont voyagé avant la tabaski et après la tabaski. En 14 jours la personne peut se contaminer", a expliqué Dr Ndiaye, pour qui c'est une des explications de la hausse des cas communautaires.



Pour lui, vouloir maîtriser tout le circuit de la maladie, alors que nous entamons notre 6e mois d'épidémie, semble être difficile. Six (6) mois c'est pratiquement la moitié de l'année. C'est compliqué pour une maladie qui se transmet d'une manière aérienne.



S'agissant du pic dont le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr avait évoqué, Dr Mamadou Ndiaye a estimé que son patron n'a pas tort. Car, selon lui, le ministre avait dit cela sur la base d'un certain nombre d'éléments. "La maladie a évolué. Elle a eu des niveaux qu'on a jamais atteint. 179 cas en mai, et depuis on pas atteint ces chiffres. Donc si vous voyez des chiffres qui n'ont pas augmenté et qui ont tendance à baisser. On penser au pic. Mais il y a eu l'effet rebond. C'est très difficile de prévoir un pic....", a-t-il justifié.



Le Sénégal compte à la date d’aujourd’hui, 12.162 personnes qui ont été testées positives au covid-19, dont 7.677 guéris et 253 guéris. Au total, 4.231 patients sont en observation dans les différents centres de traitement du pays.