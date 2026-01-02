Air Sénégal en 2025 : 182 298 passagers transportés, 26,5 milliards FCFA de revenus et 1,2 milliard F en fret

La compagnie aérienne nationale Air Sénégal a transporté 182 298 passagers en 2025, généré 26,5 milliards FCFA de revenus, avec 309 millions FCFA en excédents de bagages, ainsi que 1,2 milliard FCFA en fret, selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce mardi 02 décembre.



L’entreprise dirigée par Tidiane Ndiaye a également effectué, au cours de l’année écoulée, «4615,43 heures de vols toutes destinations confondues pour 16,4 milliards FCFA».



Pour rappel, depuis plusieurs mois, Air Sénégal a initié une série de réformes et d’actions pour renforcer la vitalité et la pérennité de la structure. L’une des dernières actions en date est la signature d’une convention avec Boeing, le géant américain de l’aéronautique, où la société sénégalaise s’engage à acheter neuf (09) avions Boeing 737 Max.



Créé en 2016, Air Sénégal a débuté ses opérations en 2018 et vise à devenir un acteur majeur de l'aviation en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur son hub stratégique à l'aéroport international Blaise Diagne à Diass.