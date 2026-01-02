Bougahzelli placé en garde à vue pour "abus de confiance"

Déjà détenu à la prison de Rebeuss, l’ancien député, Seydina Fall alias Boughazelli, reconverti dans l’immobilier a été extrait de sa cellule ce 30 décembre. Il est visé par une nouvelle plainte portant sur « une affaire de location frauduleuse ».



Le 30 décembre, les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat de Guédiawaye ont procédé à son extraction de la maison d'arrêt de Rebeuss pour une nouvelle affaire. À l'origine de cette nouvelle affaire, une plainte déposée par une Dame répondant aux initiales A. Sall. Cette dernière accuse Seydina Fall et un courtier, nommé Moustapha Ndiaye, d’«abus de confiance ». Selon les déclarations de la plaignante, rapporte « Libération », un accord avait été conclu pour la location d'un appartement appartenant à l'ancien parlementaire.



Les faits remontent au mois de novembre 2025. Seydina Fall aurait encaissé la somme de 370 000 FCFA contre décharge, promettant une livraison rapide des locaux. Cependant, l’appartement n’a jamais été mis à disposition de la locataire, et les fonds n'ont pas été restitués.



Le courtier Moustapha Ndiaye, également convoqué par la justice, ne s'est pas présenté aux enquêteurs. Lors de son audition, Bougahzelli a adopté une stratégie de silence. Il aurait refusé de s'exprimer sur le fond du dossier, affirmant attendre l'assistance de son avocat.



Malgré ce refus de témoigner, la procédure suit son cours. Le droit à un conseil lui a été formellement notifié avant qu'il ne soit placé en position de garde à vue le même jour.