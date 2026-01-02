New York : un couple sénégalais accueille le bébé de l’année

Le premier bébé de New York en 2026 est né à l'hôpital de Harlem à minuit pile, selon un communiqué de NYC Health+Hospitals. Les parents, Amadou Niang et Oumy ont accueilli leur petite fille, dont le prénom n'a pas encore été choisi, jeudi matin à minuit. Il s'agit du cinquième enfant du couple, et elle pesait un peu plus de 3,2 kg à la naissance. Oumy, la maman, a déclaré que le bébé est en bonne santé. Le couple, originaire du Sénégal s’est installé dans la ville en 2006 et vit actuellement à Harlem.



Cet événement marque un moment important pour la communauté de Harlem, car le premier bébé du Nouvel An, traditionnellement né à l'hôpital Kings County de Brooklyn, voit désormais le jour à Harlem. Conformément à la tradition religieuse, le couple a déclaré que le nom du bébé serait annoncé lors d'une célébration sept jours après sa naissance.



La ville de New York s'engage à fournir un soutien spécialisé aux familles durant ces moments cruciaux. Le réseau NYC Health + Hospitals et divers établissements médicaux situés à proximité de Manhattan sont fiers d'offrir des soins prénataux de qualité et des services complets de santé pour les femmes, faisant de ces moments non seulement des réussites médicales, mais aussi des étapes importantes et précieuses pour les familles concernées.



D’après NYC Health+Hospitals, la naissance de la petite fille du Nouvel An est non seulement une fête pour la famille Niang, mais aussi la preuve de l'engagement de la ville envers la santé maternelle.

