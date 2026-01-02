Lutte contre les stupéfiants : plusieurs arrestations et des pilules saisis entre Touba et Kédougou

Une vaste opération a été menée dans plusieurs localités du Sénégal, allant de Touba (ville religieuse) à Kédougou (sud-est). Les unités de la Brigade de lutte contre les stupéfiants ont saisi plusieurs pilules, et procédé à plusieurs arrestations.



Tout a commencé le 28 décembre 2025 à Touba (Centre-ouest). Au quartier Niary-pneu, la Brigade de lutte contre les stupéfiants (Brs-DI) a intercepté Baye Modou Ndiaye, un conducteur de moto Jakarta de 18 ans. Lors de son interpellation, les agents ont découvert 64 pilules d'ecstasy.



Le 30 décembre, la même brigade a investi le marché de Mbacké. Cette opération a conduit à l'arrestation de Cheikh Ahmadou Bamba Sène (29 ans), un commerçant domicilié à Mbacké-dimb, trouvé en possession de 3 pilules d'ecstasy destinées à la cession.



Le 31 décembre, au quartier Keur Serigne Niane, la Brs-DI a mis la main sur un lot important de 100 pilules d'ecstasy. Le détenteur, un individu non identifié, a réussi à prendre la fuite, mais les recherches se poursuivent activement.



La région de Kaolack a également été le théâtre d'une intervention musclée. Le 30 décembre, aux alentours de 15h05, les forces de l'ordre ont neutralisé Mamadou Ndiaye (38 ans) au quartier Sing Sing. Ce conducteur de taxi-jakarta transportait plus de 100 pilules d'ecstasy.



Selon Libération, dans sa parution de ce vendredi, l'offensive s'est étendue jusqu'au premier jour de l'an 2026. Le 1er janvier, la Brs de Kédougou a interpellé le jeune Adama Laho Diallo (16 ans) au quartier Lawo Tamba. Il détenait 25 comprimés de Tramadol. Ce dernier fait face à des charges lourdes « détention et trafic de médicaments et substances psychotropes », ainsi qu' « exercice illégal de la profession de pharmacien ».