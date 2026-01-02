Médina : une institution de microfinance attaquée par des hommes armées

Les éléments du commissariat d'arrondissement de la Médina (un quartier de Dakar) ont déjoué une tentative de cambriolage dans une institution de microfinance dénommée Wafacash, située à proximité du bar « Lumière Bleue » (Boulevard de la Gueule Tapée, Dakar).



Dans la nuit 30 au 31 décembre 2025 vers minuit, les policiers ont reçu une information selon laquelle un groupe d'environ cinq (05) hommes encagoulés, lourdement armés, venait de s'attaquer à une institution de microfinance. Aussitôt, une équipe de la Brigade de recherches a été déployée sur place pour une intervention. Mais, les assaillants ont pris la fuite lorsque la voiture de police est arrivée, sans pouvoir emporter le moindre butin.



D’après les informations du journal L’Observateur, les malfaiteurs encagoulés ont profité de l’absence du vigile pour forcer la porte d'entrée de la microfinance, tentant de s'attaquer au coffre-fort. Interrogé sur son absence, le vigile a soutenu avoir été trompé par l'un des assaillants, qui lui aurait fait croire que la police était à sa recherche pour une prétendue remise d'arme à feu à un jeune.



C'est en quittant son poste pour se rendre au commissariat que les malfaiteurs ont saisi cette occasion pour passer à l'acte. Selon les policiers, cette accusation est infondée puisque le vigile avait affirmé ne détenir aucune arme. Un riverain a aussi déclaré que l’un des assaillants l’a menacé avec une arme quand il est sorti après avoir entendu le bruit. Il a aussi ajouté qu’il n'a pas pu identifier les malfaiteurs, ni le type d'arme utilisée, ni même le véhicule utilisé.



Pour les besoins de l'enquête, les personnes présentes dans les environs au moment des faits, de même que les vigiles, ont été invités à se présenter devant les enquêteurs. Le commissariat d'arrondissement de la Médina a aussi ouvert une procédure judiciaire afin de mettre toute la lumière sur cette affaire.