Finances publiques : la Douane sénégalaise franchit le cap des 1 618,4 milliards de FCFA

La Direction générale des Douanes a réalisé une performance inédite dans la mobilisation des recettes budgétaires pour l'exercice 2025. Avec une plus-value de 39,9 milliards de FCFA par rapport aux objectifs fixés.



Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2025 indiquent que les liquidations totales sont estimées à 1 618,4 milliards de FCFA. Ces liquidations englobent les recettes douanières propres, les taxes intérieures de consommation collectées pour le compte des Impôts et Domaines, ainsi que les prélèvements communautaires.



En matière de recouvrement budgétaire, la loi de finances avait assigné à la Douane un objectif annuel de 1 246,2 milliards de FCFA. À l'heure du bilan, l'administration a affiché un résultat de 1 286,1 milliards de FCFA, soit un dépassement d'objectif net de 39,9 milliards de FCFA.



Cette performance est d’autant plus marquante lorsqu'on la compare à l'année précédente. Les réalisations de 2025 ont marqué une progression de 103,6 milliards de FCFA par rapport à 2024. C'est la première fois dans l'histoire de l'institution que les liquidations, 1 618,4 milliards et les recouvrements,1 286,1 milliards atteignent de tels sommets.



Cet exploit, selon le quotidien Libération, a été possible grâce au renforcement de la cadence de régularisation des recettes sur les importations de produits pétroliers, une plus grande maîtrise de l'assiette des produits porteurs de recettes, l'intensification de la lutte contre la fraude commerciale, l'utilisation accrue du renseignement commercial et de l'analyse de données pour les contrôles et la généralisation de la dématérialisation et de la digitalisation des services.



Cette dynamique repose également sur un management de proximité qui a su motiver les unités opérationnelles. En plaçant l'humain au cœur du dispositif, la Direction générale a réussi à fédérer les énergies pour atteindre ces résultats historiques, indispensables au financement des politiques publiques du Sénégal.