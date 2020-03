Coronavirus - Les deux prochaines journées de la Liga à huis clos

Comme en France, des huis clos sur tous les matches de Championnat se profilent en Espagne. Selon AS et Marca, la Liga a statué, mardi, que les 28e (13 au 15 mars) et 29e (20 au 22 mars) journées se tiendraient dans des stades vides. Sont notamment concernés le derby de Séville dimanche et Real-Valence le 21 mars.



Il en sera de même pour la LaLiga SmartBank (D2) pour les 32e (13 au 15 mars) et 33e (20 au 22 mars) journées. Cette décision a été prise pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elle sera rendue officielle après le conseil des ministres du pays prévu ce mardi.