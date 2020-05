Coronavirus Sénégal: Un jour, deux bourdes monumentales du gouvernement dans la lutte contre la propagation du virus

En un jour, le gouvernement du Sénégal, par le biais de son ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation et son ministère de l’Education nationale, a sabordé toute la Communication sur la lutte contre la propagation du virus et les méthodes de prévention. Dans la matinée de ce mardi 26 mai, après le point quotidien sur la situation de l’épidémie de Covid19 fait par Abdoulaye Diouf Sarr, son collègue de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne s’est présenté devant la caméra pour communiquer les décisions arrêtées par les instances académiques concernant les enseignements en milieu universitaire.

En dehors du fait qu’il butait fréquemment sur les mots, ce qui a le plus choqué les Sénégalais, c’est le geste du ministre enlevant son masque avant d’engager la partie Wolof de son discours. « Je vais enlever ça, je parle, je parle... j’étouffe », a-t-il lancé, tout en sueur avant d’enlever son masque de sa figure.

Le plus aberrant dans ce geste, c’est que le ministre appelait dans sa communication les enseignants et les étudiants à respecter les mesures de prévention en cas de reprise des cours. Raté !