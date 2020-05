Coronavirus Sénégal : les maladies chroniques face à une réelle politique de prise en charge

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 5 à 10 millions de personnes meurent d’insuffisance rénale chaque année. Cette maladie, couplée à celles du diabète, du tabagisme, de l’obésité, surtout en cette période de coronavirus, constitue un véritable problème de santé publique. Les personnes soufrant de cette maladie ne sentent pas trop l’apport de l’Etat dans leur prise en charge.



Faisant la dialyse depuis plus de 11 ans, El Hadji Hamidou Diallo, président du Mouvement des Insuffisants rénaux du Sénégal déclare que «le taux de personnes souffrant d’insuffisance rénale dans notre pays est estimé à 800.000 et que 840.000 Sénégalais sont diabétiques. La prise en charge des diabétiques dans le pays devrait être une priorité nationale pour les prochaines années ».



Selon lui, 800.000 Sénégalais sont hypertendus. Près de 500.000 sénégalais se partagent le tabagisme, l’obésité, et autres maladies non transmissibles. Tous les Sénégalais de plus de 50 ans, risquent d’être porteurs d’une maladie non transmissible (diabète, hypertension, AVC, prostate, obésité, tabagisme et autres) dont la prise en charge est extrêmement coûteuse pour l’Etat à plus forte raison pour les individus».



Origine des chiffres



Joint au téléphone par PressAfrik, Hamidou Diallo affirme d’emblée être l’auteur de ses statistiques avant de d’expliquer comment il a les obtenus. « Je suis économiste et j’ai fait des estimations en fonction des chiffres de la banque mondiale. Car, pour certaines maladies le ministre de la Santé soit refuse de donner les vraies chiffres pour ne pas effrayer la population, soit on n’a pas fait d’enquête dans ces chiffres. C’est pourquoi ces chiffres là, surtout en ce qui concerne l’insuffisance rénale c’est à partir de données de l’Hôpital Dantec que j’ai fais mon calcul sur un taux de 0.8 %. Ce qui fait qu’on obtient qu’un chiffre de 800.000 personnes atteints d'insuffisance rénale", explique t-il au bout du fil.



Il ajoute : « Parmi eux il y a 20.000 qui sont arrivés à la phase terminale. Et sur les 20.000 l’Etat du Sénégal ne s’occupe que de 1 750 dans le public et 250 dans le privé. Et chaque année y a 24 000 nouveaux cas. Ce sont des chiffres que le ministère de Santé refuse de donner", déplore t-il.



On ne rappellera jamais assez, en cette période de pandémie, les personnes souffrant de ces maladies chroniques sont très exposées. Leurs comorbidités les rendent vulnérables au Covid-19.



Les chiffres sur le tabagisme sont été confirmés par la Ligue Sénégalaise contre le Tabac (LISTAB). Dans un document consulté par PressAfrik et publié le 28 mai 2018, son président Amadou Moustapha Gaye avait annoncé que le nombre de fumeurs va augmenter d’ici trois (3) ans pour atteindre la barre du million.



« Il y a des chiffres qui sont sortis au niveau de l’ANSD ('Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie et qui disent qu’il y a 500. 000 fumeurs actuellement au Sénégal. Et que, si on ne faisait rien, on aura peut-être dans quelques années 1 million de fumeurs », a-t-il informé.