Coronavirus au Sénégal: 1 décès supplémentaire, 48 nouveaux cas...la courbe remonte

Après une tendance baissière notée depuis quelques mois au Sénégal, le nombre de cas positifs au coronavirus connait une courbe ascendante ces 4 derniers jours. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait part ce dimanche de 48 nouvelles contaminations, sur 1.029 tests effectués, soit un taux de positivité de 4, 66%.



Il s'agit de 22 cas contacts suivis et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Dakar Plateau (6), Liberté 6 (3), Médina (2), Ngor (2), Thiès (2), Diourbel (1), Fass (1), Fatick (1), Kaolack (1) Ouakan (1), Ouest Foire (1) Parcelles assainies(1) Richard Toll (1), Saint-Louis (1) Tivaouane (1) et Yoff (1).



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 15 patients qui étaient sous traitement, 5 cas graves admis en réanimation et une personne est décédée samedi.



A ce jour, le Sénégal compte 16.075 cas confirmés, dont 15.597 guéris, 333 décédés, et 144 malades sous traitement.