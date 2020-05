Coronavirus dans le monde, 820 morts aux Etats-Unis en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce lundi 18 mai 2020. On recense plus de 4 millions de cas dans le monde et plus de 300.000 décès dus au Covid-19. Le bilan baisse aux USA, le Brésil dépasse la barre des 15.000 décès et les Italiens dévoilent leur plan de déconfinement.

Ce lundi 18 mai, le virus Covid-19 touche 4.716.931 cas confirmés et a fait au total 315.244 morts dans le monde. Une réunion internationale extraordinaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est prévue ce lundi pour organiser la bataille sanitaire internationale contre le covid 19. Les 194 pays membres se rassembleront virtuellement pour coordonner la réponse à la pandémie.



Les Etats-Unis enregistrent le plus bas bilan quotidien depuis le 10 mai dernier. Le pays compte ce lundi 18 mai 1.486.757 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 820 morts en 24h (1.237 hier), soit près de 90.000 décès au total. Si l'épidémie est en recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus ailleurs, comme dans la région de la capitale Washington, où un hôpital de campagne a été installé lundi. Les mesures de confinement se prolongent jusqu'au 8 juin dans l'état de Washington et jusqu'u 13 juin dans l'état de New-York.



En Chine, 7 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dont 4 importés de Mongolie et 18 cas asymptomatiques. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus. Ce lundi 18 mai, le pays dénombre 84.054 cas recensés et 4.638 morts.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce lundi 18 mai, 29.036 cas et 1.218 morts (+15). Le Portugal commence à assouplir ses mesures de confinement en rouvrant ses petits commerces, salons de coiffure et concessionnaires automobiles. Le port du masque ou de visières est obligatoire dans les transports et les magasins. le gouvernement met tout en oeuvre pour que ses ressortissants puisse visiter le pays cet été.



Le Japon compte 16.285 cas recensés au total et 7445 décès ce lundi 18 mai. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans 39 des 47 préfectures du pays, mais pas encore dans les plus densément peuplées comme Tokyo. Prévu initialement pour durer un mois, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 mai sur tout le territoire. Le pays est rentré en récession économique pour le première fois depuis 4 ans et demi.



En Italie, le bilan baisse encore ce jour. On compte 145 décès de plus en 24h (153 la veille) ce dimanche 17 mai, portant le nombre de morts à 31.903 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 225.435. L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin et annulera la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. « Le 25 mai, nous avons prévu la réouverture des gymnases, des piscines, des centres sportifs, en respectant des protocoles de sécurité », indique le Premier ministre italien. « A partir du 15 juin, les théâtres et les cinémas rouvriront et nos enfants pourront profiter de diverses offres de loisirs ».



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 142.291 cas confirmés et de 28.108 morts au total : 19.361 décès en hôpital et 10.213 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad (+429). On compte ce dimanche 17 mai 483 morts en France en 24h. Le pays se déconfine progressivement avec les magasins et écoles en premier.



Le bilan au Royaume-Uni remonte ce jour. Le gouvernement comptabilise 240.161 cas positifs au coronavirus et 34.636 morts au total. On compte ce dimanche 17 mai, 170 morts en 24h (468 hier). L’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles appellent toujours les habitants à « rester à la maison », tandis que les Anglais bénéficient des premières mesures de réouverture. Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs même en provenance de la France finalement.



Le nombre de décès de l'Espagne baisse à nouveau ce dimanche 17 mai. Le Covid-19 a causé la mort de 87 personnes de plus en 24 heures (102 la veille), soit 27.650 au total, c'est le bilan le plus bas depuis 2 mois. Le pays compte désormais plus de 230.698 cas recensés. L'Espagne a décidé de mettre en quatorzaine toute personne de l'étranger arrivant sur le sol espagnol à partir de ce vendredi 15 mai. Les commerces et les terrasses rouvrent dans la moitié du pays. Le confinement reste strict à Madrid, Barcelone et une partie de l'Andalousie. Le premier ministre, Pedro Sanchez, a annoncé son intention de prolonger l’état d’urgence d’un mois, la prudence est toujours de mise.



En Inde, la pandémie frappe Bombay lourdement. Le gouvernement a décidé de prolonger son confinement jusqu'à fin mai. L'Inde compte ce lundi 18 mai, 96.169 cas recensés et 3.029 morts.



La Belgique est l'un des pays qui teste le plus dans le monde. Au dernier bilan ce dimanche 17 mai, on dénombre 291 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 54.989 cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.052 décès (+47 en 24h). La tendance à la baisse amorcée depuis plusieurs jours, tant au niveau du nombre de décès rapportés que des nouvelles hospitalisations alors que la Belgique s’est récemment lancée dans un périlleux exercice de déconfinement.



En Allemagne, le taux de contamination augmente, ce qui inquiète les autorités. Le pays compte ce lundi 18 mai 176.369 cas recensés pour 7.962 décès (+24). Le déconfinement est bien avancé en Allemagne où les magasins, lieux de cultes, musées et zoos sont désormais ouverts au public mais une remontée du taux de contamination inquiète le gouvernement. Les restaurants rouvrent avec prudence. Le pays a annoncé la réouverture de sa frontière avec le Luxembourg et a assouplit les conditions de passage en Suisse et en Autriche. Le foot a repris dans le pays.



Le Brésil devient le 4e pays le plus touché en terme de contaminations. Il enregistre encore ce lundi 18 mai un lourd bilan quotidien, 489 morts en 24h. Le pays dénombre 241.080 cas recensés et 16.122 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités. « Je prie pour que le Brésil soit sauvé d'un génocide causé par Bolsonaro » déclare Lula, ancien président entre 2003 et 2011.



Le Danemark n'a enregistré aucun décès en 24h depuis le 13 mars. Le pays qui compte à présent un bilan de 547 décès pour 11.125 cas, accélère son déconfinement.



L'Iran recense 51 décès en 24h (154 hier), soit 6.988 exactement. Le pays comptabilise désormais 120.198 cas déclarés ce lundi 18 mai. Les sanctuaires chiites rouvriront six heures par jour après le ramadan, qui doit se terminer vers le 24 mai. Les restaurants pourront aussi reprendre leurs activités après le mois de jeûne. Les universités rouvriront le 6 juin.



En Russie, le nombre de nouveaux cas est toujours en forte progression mais le pays augmente ses tests. Les autorités comptent désormais 281.752 cas détectés pour 2.631 morts dont 94 décès ces dernières 24h. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. La Russie devient le second pays recensant le plus de cas dans le monde et le premier en Europe. Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 6.870 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 192 décès (+0 en 24h). Le pays recense 1.160 nouveaux cas cette semaine, ce qui amène les autorités à la prudence.



La Pologne, qui compte actuellement 18.529 cas de contaminations et 925 morts dues au Covid-19, a annoncé la réouverture le 18 mai des salons de coiffure, cafés et restaurants.



La Corée du Sud s'inquiète de la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. On compte à ce jour 11.065 cas pour 263 décès recensés (+1 en 24h). La municipalité de Séoul a ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce lundi 18 mai 30.143 cas infectés et 3.679 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam continue de déconfiner. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et toujours aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 16.704 cas et 1.094 décès dû au Covid-19.



La Suisse déconfine progressivement. Les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries et désormais les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants sont ouverts. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce lundi 18 mai, 1.881 décès pour 30.587 cas déclarés.



En Autriche, le déconfinement se poursuit avec l'ouverture des cafés et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 16.242 cas recensés et 629 décès. L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, soit après la fin du ramadan. On dénombre ce lundi 18 mai, 7.019 cas recensés et 548 décès dus à l'épidémie.

En Irlande, le pays entamera un assouplissement progressif du confinement dès lundi avec l'ouverture de certains commerces, des plages et la possibilité de se retrouver à l'extérieur à quatre personnes. Le pays impose dès lundi une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger. On compte ce lundi 18 mai 24.112 cas détectés et 1.543 morts.



