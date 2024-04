L’Angleterre réclame le départ de Mohamed Salah, Luis Enrique adoubé après le sacre du PSG

Mohamed Salah poussé vers la sortie, la presse loue le travail de Luis Enrique, un scandale éclate lors de la parade de l’Inter, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Salah sur le départ

Liverpool semble désormais hors course pour le titre en Angleterre après le nul face à West Ham ce week-end. Une contre-performance un peu éclipsée avec l’accrochage entre Klopp et Salah. Au moment de faire son entrée en jeu, ce dernier s’est pris le bec avec son coach et a même lâché après le match : «si je parle il va y avoir le feu». Pour le Daily Star, on se dirige clairement vers la fin d’une ère chez les Reds. Klopp va partir et Salah doit partir aussi, écrit le tabloïd anglais. «A vendre», peut-on lire.



The Guardian est du même avis : «Liverpool peut aider Slot en vendant le pétulant Salah», lâche le tabloïd. Pour rappel, Salah est en fin de contrat en 2025. L’Arabie saoudite devrait certainement retenter le coup l’été prochain.



Le Roi Luis Enrique adoubé

Avec la victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco, le PSG a pu officialiser le 12ème titre de champion de France de son histoire, se réjouit Le Parisien. Alors que cette saison était qualifiée de transition, force est de constater que Luis Enrique a fait un travail monstrueux. Le PSG a enfin un collectif, une identité de jeu.



Le tacticien espagnol a parfaitement su gérer son groupe avec notamment le cas Mbappé. Sur son site, Sport évoque tout simplement le Roi Luis Enrique. Pour définitivement entrer dans la légende du club parisien, Luis Enrique sait ce qu’il lui reste à faire, aller chercher la Ligue des Champions.



Dumfries fait scandale

On file en Italie avec la parade de l’Inter dans les rues milanaise ou plutôt devrions nous dire la «vague de l’Inter» comme le placarde La Gazzetta dello Sport sur sa Une. Selon le célèbre journal au papier rose, ils étaient près de 300 000 dans les rues pour célébrer le sacre intériste et la 2ème étoile. La «fête» était au rendez-vous comme le relaye le Corriere dello Sport dans son encart.



Pour Tuttosport, ils étaient près de 400 000 mais une chose est sûre, c’était du «délire »! Une polémique a cependant éclaté durant le défilé des Nerazzurri. Le Néerlandais Dumfries a brandi une banderole inspirée de GTA V, sauf que la tête de Franklin était remplacée par sa propre tête et celle du rottweiler par Théo Hernandez.





Pour Dumfries, c’était une manière de répondre à la provocation de l’AC Milan en 2022. D’après le journal au papier rose, le parquet fédéral va ouvrir une enquête. Le Néerlandais pourrait écoper d’une amende.