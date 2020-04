Coronavirus: de la Chroloquine falsifiée circule en Afrique

Depuis que la chloroquine a été citée comme un traitement efficace contre le Covid-19, un marché parallèle a été créé dans des pays de l'Afrique de l'Ouest et risque de faire des victimes si les pays où ce trafic a été détecté ne prennent pas toutes les mesures qui siéent pour y mettre un terme. L'alerte a été donnée par l'Organisation mondiale de la Santé. Elle concerne diverses chloroquines confirmées falsifiées circulant en Afrique.



« Entre le 31 mars et le 02 avril 2020, le système mondial de surveillance et de suivi de l'Oms des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés a reçu neuf signalements de chloroquine confirmés falsifiés dans trois pays. Tous les produits ont été identifiés au niveau des patients et tous ont été confirmés falsifiés », lit-on dans la note émise par l'OMS ce jeudi 09 avril.



Les pays concernés sont le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC) et le Niger.