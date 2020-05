Coronavirus : la pandémie crée un véritable drame social sur l’entendue du territoire national

Le coronavirus qui est entrée dans le Sénégal le 2 mars a provoqué un véritable drame social sur l’étendue du territoire national. Depuis deux mois, date de l’instauration de l’état d’urgence assorti de la mesure du couvre-feu, par le président Macky Sall, de nombreuses couches de la société ont été frappées.



Si en ville, on assiste, encore au « blues du businessman » sous le sale temps des salariés, à l’intérieur du pays, c’est la « peur paysanne » et les « Risques de famine » qui hantent le sommeil de cette partie du Sénégal.



« L’absence d’activités est ressentie négativement par l’agriculteur, le vendeur, le pêcheur, le coiffeur, le commerçant, le taximan, l’artiste, le couturier, a déploré Ahmed Bamba Diagne, directeur scientifique du Laboratoire de recherche économique et monétaire, dans L’Observateur.



Beaucoup d’employés ont fait les frais de l’expansion du coronavirus. Avec la multiplication des cas, de nombreux salariés ont été envoyés au chômage technique, notamment dans le privé.



A ce jour, le Sénégal compte 3161 cas confirmés, dont 1565 guéris, 36 décédés, et donc 1559 malades sous traitement.