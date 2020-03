Coronavirus: la police urbaine de Bambey arrête les chants religieux d'une association

Le ministère de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye applique d'ores et déjà la décision prise par président de la République Macky Sall, d'interdire les manifestations et rassemblements pour une durée de 30 jours. C'est à cet effet, que la police urbaine de Bambey (dans la région de Diourbel) suit à la lettre les mesures. Dimanche soir, les limiers ont mis fin à des chants religieux d'une association de femmes au quartier DVF, à Bambey. Les photos ont été publiées dans site du quotidien national "Le Soleil".



Samedi 14 mars, le président de la République Macky Sall, a décidé d'interdire les rassemblements et manifestations publics, pour une durée de 30 jours, à l’issue de la réunion de crise, tenue au palais de la République, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.



Avec:Bambey Tv

