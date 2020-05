Coronavirus: la situation dans le monde...la baisse continue en Italie tandis que le nombre de décès reste très élevé au Royaume-Uni et aux Etats-unis

Ce samedi 2 mai, le virus Covid-19 touche 3.344.435 cas confirmés et a fait au total 223.788 morts dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), 3 mois après avoir déclaré l'urgence sanitaire internationale, a réunit ses experts ce jeudi pour évaluer l'évolution de la pandémie, le compte rendu est attendu ce 1er mai en fin de journée.



Aux Etats-Unis, le bilan repasse sous la barre des 2.000 décès. Le pays compte ce samedi 2 mai 1.103.783 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 1.883 morts en 24h (2.053 hier), soit 65.068 décès au total. «Nous espérons que nous resterons sous les 100.000 morts, ce qui est un nombre terrible», a déclaré vendredi le président Donald Trump lors d’une réunion à la Maison Blanche.



En Italie, le déconfinement se fera en 3 étapes. On compte 269 décès de plus en 24h (285 la veille) ce vendredi 1er mai, portant le nombre de morts à 28.2367 au total depuis le début de l'épidémie, un bilan en légère baisse. Le nombre total de cas recensés est de 207.428. L'Italie commencera à déconfiner le 4 mai mais l'attestation reste obligatoire. Le pays a décidé de laisser fermé ses écoles jusqu'en septembre pour ne pas mettre en danger les enfants. Les masques seront obligatoires dans les transports et au travail. La réouverture des restaurants et bars se fera en second temps au 1er juin en fonction de l'évolution de la pandémie. Le premier ministre a annoncé l'ouverture prochaine de 2 aéroports importants.



Côté Royaume-Uni, le bilan remonte à nouveau. On recense ce vendredi 1er mai avril 739 décès en 24h contre 674 décès la veille. Le pays compte désormais les personnes décédées dans les maisons de retraite, testées positives avant leur mort. Le nombre total de décès s'élève à 27.510 morts. Le nombre de cas recensés est désormais de 177.454. Le pays a prolongé son confinement au moins jusqu'au 7 mai. Boris Johnson est attendu sur la stratégie de déconfinement qu'il prévoit pour la semaine prochaine.



En France, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 130.185 cas recensés et 24.594 morts au total (15.369 décès en hôpital et 9.225 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce vendredi 1er mai, 125 décès en hôpital en 24h (191 hier) et 93 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad (98 hier), soit au total 218 morts en France en 24h. En France, le déconfinement démarre à compté du 11 mai avec les commerces et certaines écoles.



L'Iran recense 63 décès en 24h (80 hier), soit 6.091 exactement. Le pays comptabilise désormais 95.646 cas déclarés ce vendredi 1er mai. Le gouvernement a décidé de lever partiellement son confinement le 11 avril dernier en permettant la reprise des activités à faible risque pour sauver l'économie alors que l'épidémie et le nombre de décès continuent de grimper. Les écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés pour l'instant. Le pays craint une nouvelle vague de contaminations et rappelle qu'il n'est pas encore question de s'affranchir des règles de distanciation sociale et des consignes d'hygiène.



Le Japon envisage de prolonger son état d'urgence d'un mois, celui-ci devait s'arrêter le 6 mai. Le pays compte 14.305 cas recensés au total et 455 décès ce samedi 2 mai. Un rapport d'experts est attendu le 4 mai. Cependant, ce dispositif ne permet pas au gouvernement d'interdire les déplacements, il permet seulement aux gouverneurs la possibilité de demander aux habitants de rester chez eux et d'inciter les entreprises à rester fermées mais sans sanctions dans le cas contraire.



L'Espagne reste sous la barre des 300 décès ce vendredi 1er mai. Le Covid-19 a causé la mort de 281 personnes de plus en 24 heures (268 la veille), soit 24.824 au total. L'Espagne compte désormais 215.216 cas recensés. Le gouvernement prévoit un déconfinement progressif à partir du 9 mai par phases jusqu'à fin juin en fonction de l'évolution de la pandémie. Les écoles n'ouvriront qu'en septembre dans le pays.



En Russie, l'épidémie augmente fortement. Le pays passe désormais la barre des 100.000 cas avec 114.431 cas détectés pour 1.169 morts. La Russie devient le 8e pays comptant le plus de cas de contaminations, dépassant la Chine et l'Iran.



La Chine déclare 3 nouveaux cas de contamination ce samedi 2 mai. Le pays dénombre 83.959 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h. La Cité interdite de Pékin rouvre ce vendredi après 3 mois de fermeture. Le pays dépiste massivement à tous les niveaux pour éviter une nouvelle vague.



La Finlande qui compte ce samedi 2 mai 5.051 cas pour 218 décès a annoncé la réouverture des écoles pour mi-mai.



La Pologne, qui compte actuellement 13.105 cas de contaminations et 651 morts dues au Covid-19, a annoncé la réouverture semaine prochaine de ses crèches, hôtels et centres commerciaux.



Côté Corée du Sud, très peu de nouveaux cas de Covid-19 apparaissent. Le pays compte ce samedi 2 mai, 10.780 cas pour 250 décès recensés (+3 en 24h).

L'Allemagne déclare l'épidémie "sous contrôle et gérable". Le pays compte ce samedi 2 mai 164.077 cas recensés pour 6.736 décès. En Allemagne, le confinement est prolongé jusqu'au 4 mai. Les commerces de moins de 800m2 ont rouvert ce lundi 20 avril. Mais ce n'est qu'à partir du 4 mai, que les écoles et lycées pourront rouvrir progressivement. Les grands rassemblements restent interdits jusqu’au 31 août. Le port du masque devient obligatoire dans les transports. Le pays s'inquiète de la hausse du taux d'infection et réfléchit à de nouvelles mesures de confinement si celui-ci ne baisse pas.



Au Brésil, le pays fait état de 92.202 cas recensés et 6.412 décès ce samedi 2 mai (+406 morts en 24h). Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce samedi 2 mai 21.520 cas infectés et 2.653 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam a décidé d'amorcer son déconfinement. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 12.567 cas et 744 décès dû au Covid-19.



La Suisse annonce un déconfinement lent et progressif depuis ce 27 avril. D'abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce samedi 2 mai, 1.754 décès pour 29.705 cas déclarés.



La Belgique est l'un des pays les plus touchés par la pandémie, le plus durement d'Europe si on tient compte de la densité de la population. Le pays recense à ce jour 49.032 personnes infectées par le Covid-19. Ce samedi 2 mai, les autorités sanitaires déclarent 7.703 décès (+202 en 24h). Le pays rentrera en phase de déconfinement à partir du 4 mai.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s'agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n'ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s'adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 9.509 cas et 460 décès.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Depuis ce 1er mai, ont rouvert les magasins et les coiffeurs, suivront mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.531 cas recensés et 589 décès.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 4.569 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 171 décès (+12 en 24h).



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 avril. On dénombre ce samedi 2 mai, 4.154 cas recensés et 453 décès dus à l'épidémie.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce samedi 2 mai, 25.351 cas et 1.007 morts (+18 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. L'effondrement du tourisme dans le pays pénalise durement le pays.



En Irlande, le Premier Ministre, Leo Varadkar, a appelé la population à continuer de respecter les restrictions actuelles liées au Covid-19. On compte ce samedi 2 mai 20.833 cas détectés et 1.265 morts.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 5.951 cas recensés ce mercredi et 116 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte ce samedi 2 mai, 37.336 cas recensés et 1.223 morts.