Coronavirus: le Sénégal atteint la barre des 500 malades sous traitement

#communiqué 58 Du 28 Avril 2020

- 873 échantillons

- 87 nouveaux cas

- 86 cas contacts

- 01 cas communautaires

- 12 guéris

A ce jour 823 cas ont été déclarés positifs dont 296 guéris, 09 décédés , 01 évacué 517 sous traitement #cov19sn pic.twitter.com/Se45s70iep

— Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@MinisteredelaS1) April 28, 2020



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce mardi 28 avril 2020. Sur 873 tests réalisés, 87 sont revenus positifs. Il s'agit de 86 cas contacts et de 1 cas issu de la transmission communautaire, à Niary Tally, un quartier à Dakar.Ces 87 nouveaux cas ont fait grimper le nombre de malades sous traitement. A ce jour, 823 cas ont été déclarés positifs, dont 296 guéris, 9 décès, 1 évacué, donc 517 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également annoncé la guérison ce mardi de 12 malades qui étaient sous traitement.