Coronavirus: le Sénégal attend ses doses de vaccin en mars 2021

L’information est du docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Selon lui, le Sénégal est en train, de se préparer à recevoir ses premières doses de vaccin au premier trimestre de 2021.



« Dans notre agenda, nous devons pouvoir recevoir les doses de vaccin au mois de mars 2021. D’ici trois mois, nous aurons les vaccins sur lesquels nous avons misé », a déclaré le docteur NDIAYE sur les ondes de la RFM.



Selon lui, le Sénégal, qui fait partie de l’initiative COVAX, s’est déjà positionné pour avoir le vaccin le plus rapidement et à moindre coût.