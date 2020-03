Coronavirus: le ministre marocain du Transport testé positif

Le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdelkader Amara, a été contaminé par le coronavirus, annonce samedi soir un communiqué de son département, relayé par le média marocain 2M.

Après son retour d'une mission officielle dans des pays européens, et après avoir ressenti une fatigue anormale accompagnée de maux de tête, le ministre s'est présenté aux services médicaux qui l'ont soumis aux examens et analyses nécessaires qui ont confirmé sa contamination par le nouveau coronavirus (Covid 19), précise le communiqué.



Etant donné que les symptômes présentés par le ministre sont légers et ne suscitent aucune inquiétude, et conformément aux instructions des médecins, le ministre demeurera chez lui durant 14 jours, et exercera ses fonctions habituelles en utilisant tous les moyens technologiques qui permettent de travailler à distance, tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires, conformément aux instructions du ministère de la Santé, ajoute la même source.