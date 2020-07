Coronavirus : les fans de l'orchestre Batiyaye apportent un soutien d’un montant de 500.000 FCFA au groupe

L'orchestre Batiyaye a reçu dimanche une visite de ses fans club. Ce, après six moi sans activités. Ces derniers ont jugé nécessaire d’apporter un soutien financier à l'orchestre, en cette période de pandémie. Une enveloppe d’un montant symbolique de 500.000 F CFA a été remise au président du groupe Batiyaye, Moustapha Coly. Les fans club ont également réalisé ce geste en hommage au guitariste, Almamy Awala Diedhiou décédé des suites d’une maladie.



Une occasion pour sa femme Fatou Diedhiou qui, a fait pleuré plus d’un à travers son témoignage poignant, pour remercier et magnifier ce geste. En effet, les activités du groupe étaient dans une léthargie depuis le 21 décembre 2019, avec la mort Almamy Awala. La pandémie de la Covid-19 est venue également sonner le glas, avec l’état d’urgence, le couvre-feu, et les mesures barrières déclarées par les autorités étatiques. Ce qui a plombé totalement les activités économiques du groupe dans une situation compliquée.



Telles sont les raisons qui ont motivé les fans club du groupe Batiyaye à se mobiliser dans cet élan de solidarité pour leur venir en appui dans ces moments difficiles avec l’approche de la fête de Tabaski. Il faut rappeler que le groupe Batiyaye a été créé en 1995 dans le cadre de la promotion de la culture Diola. Suivez la vidéo !!!