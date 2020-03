Coronavirus_Sénégal - « Aucune mesure d’interdiction d’une manifestation sportive n’est encore envisageable », déclare Matar Ba

Le ministre des Sports, Matar Ba a déclaré qu’aucune interdiction de manifestation sportive n’est encore envisageable. Il estime que le Sénégal n’est pas à ce stade du Covid-19 au point d’interdire des rassemblements sportifs à venir. Le ministre été en conférence de presse, ce jeudi dans les locaux de son ministère.



« Le virus se diffuse rapidement dans les lieux de grand rassemblement. La où les foules sont nombreuses, la prise de mesure préventive, efficace, interpelle particulièrement le département dont j’ai la charge, le ministère des Sports. C’est pour quoi nous avons lancé cet appel pour alerter et appeler à plus de sens de responsabilité dans notre secteur », a déclaré Matar Ba.



Selon lui, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, Matar Ba précise qu’au Sénégal, nous ne sommes pas à ce stade.



« Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d’annulation sportive n’est envisagée pour l’heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux associations sportives d’une manière générale de rester vigilants et déterminés. Faire preuve de plus responsabilité et de respecter scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus », dit-il.