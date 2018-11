Côte d'Ivoire : CPI, la défense de Blé Goudé plaide pour le rejet de l'interprétation de corroboration avec les témoins

Le procès pour l’acquittement ou non de Charles Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour Pénale Internationale (CPI).



La défense de l’ex leader de la galaxie patriotique conduite par Me Alexander Knoops et Me Gougnon, ont abordé le fond des accusations portées contre leur client par le bureau du procureur.



L’avocat hollandais le premier à prendre la parole, a avancé cinq arguments sur l’évaluation de la culpabilité pénale de l’accusé.



Pour ce dernier les juges de la chambre de première instance devraient rejeter l’interprétation sur la corroboration faite par l’accusation.



« Sur la base de mes cinq arguments, l’interprétations sur la corroboration doit être rejetée », a déclaré Me Knoops.



Me Gougnon, à son tour a disculpé les témoins présentés par le procureur. Pour l’ivoirien, ils ne sont pas crédibles. Il a affirmé que l’accusation a une lecture sélective des témoins et déforment leurs propos.



« L’accusation occulte certaines parties des discours de Blé Goudé. Aucune chambre raisonnable, ne peut croire aux allégations du procureur. Les propos des témoins sont en totale inéquation avec ceux des vidéos présentées », a-t-il fait observer, avant d’ajouter que le préambule est faux par conséquent toutes les vidéos sont fausses. « Les témoignages constituent un ensemble de spéculations », a-t-il poursuivi.



C’est sur cette déclaration que le juge a mis fin à la première partie de l’audience du jour.

Pour rappel, le procès de l’acquittement ou pas de Blé Goudé devrait prendre fin le jeudi 22 novembre avec sauf changement de calendrier, une plaidoirie de l’accusé.