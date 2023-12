Côte d'Ivoire: au congrès du PDCI, Tidjane Thiam et Jean-Marc Yacé en lice pour succéder à Henri Konan Bedié

Ce congrès vise à élire un nouveau président pour succéder à Henri Konan Bédié , décédé le 1ᵉʳ août dernier. En tout, près de 6 300 congressistes sont appelés à voter. Ils ont le choix entre deux candidats : Tidjane Thiam et Jean-Marc Yacé, tous les deux sexagénaires.Tidjane Thiam promet de « rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace », selon ses mots. L’ancien patron du Crédit Suisse veut « insuffler une nouvelle dynamique » au PDCI en introduisant une gestion collégiale. Son but : faire gagner le parti à la présidentielle de 2025.Tidjane Thiam bénéficie de plusieurs soutiens, dont Noël Akossi Bendjo, vice-président charismatique du parti, qui s'est désisté en sa faveur. À cela s’ajoute, le soutien de 47 députés, qui en amont, ont défendu son programme auprès des congressistes à l’intérieur du pays.Le 9 décembre, lors de son meeting à la Fondation Félix Houphouët Boigny, Tidjane Thiam a battu campagne sur le thème du rassemblement. « Dans la désunion, l’échec est le seul résultat possible. En revanche, souligne-t-il, l’union garantira le succès ».Face à lui, il y a le maire fraîchement réélu dans la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé . Figure montante du parti, il veut rajeunir le PDCI. Jean-Marc Yacé fut un soutien financier important de Henri Konan Bédié pour la campagne de 2010. Il se présente comme un de ses fidèles héritiers.Il y a une dizaine de jours, il a multiplié les rencontres de terrain à Bouaké, Botro, Diabo et à Agboville, avec ces mots clés : unité du parti, développement économique et social et transparence interne. Jean-Marc Yacé promet par ailleurs de résoudre le problème de l’autonomie financière du parti.