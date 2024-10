Côte d'Ivoire: des ressortissants ivoiriens rapatriés du Liban racontent leurs traumatismes

Plus d’un mois après le début de l’offensive militaire israélienne contre le Hezbollah au Liban, plusieurs pays africains entreprennent actuellement d’évacuer leurs ressortissants. En plus du Kenya, du Sénégal, de l’Éthiopie, de l’Algérie, et du Nigeria, la Côte d’Ivoire rapatrie ses citoyens désireux de quitter le pays en guerre. Vendredi 25, environ 30 d’entre eux ont pu rallier Abidjan et samedi 26 octobre au matin, une dizaine d’autres ont débarqué en sécurité à l’aéroport Félix Houphouet-Boigny.

