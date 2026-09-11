Côte d'Ivoire: l'ancien ministre Justin Katinan Koné maintenu en garde à vue

En Côte d’Ivoire, la garde à vue de Justin Katinan Koné a été maintenue dans la soirée du jeudi 10 septembre. L’ancien ministre et 4e vice-président du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, est entendu depuis mercredi, où il avait été convoqué à la préfecture d’Abidjan après une plainte du RHDP, le parti au pouvoir, pour des faits présumés de diffamation, injures et diffusion de fausses nouvelles. Justin Katinan Koné avait tenu, il y a une semaine, une tribune très critique contre ce parti. Mais la prolongation de sa garde à vue concerne une seconde accusation.
Selon l’un des avocats de Justin Katinan Koné, l’accusation concerne des faits qui remonteraient à l’an dernier : des troubles à l’ordre public en rapport avec la dernière élection présidentielle de 2025. Pas plus de précision à ce stade sur la nature de ces troubles.
Le PPA-CI a réagi ce jeudi 10 septembre, dénonçant un « harcèlement contre ses cadres » de la part d’une « justice instrumentalisée », visant à « criminaliser toute parole politique de l’opposition ». Le parti « exige l'arrêt immédiat, total et sans conditions des procédures politiques engagées ».
La veille, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, avait déclaré ne pas commenter les procédures judiciaires, ajoutant que « la liberté d’expression s’accompagne aussi du sens de la responsabilité ».
Toujours selon son avocat, Justin Katinan Koné doit désormais être entendu ce vendredi matin à la section antiterroriste du tribunal de première instance d’Abidjan.
Sollicité par RFI, le procureur de la République n’a pas donné suite.
Selon l’un des avocats de Justin Katinan Koné, l’accusation concerne des faits qui remonteraient à l’an dernier : des troubles à l’ordre public en rapport avec la dernière élection présidentielle de 2025. Pas plus de précision à ce stade sur la nature de ces troubles.
Le PPA-CI a réagi ce jeudi 10 septembre, dénonçant un « harcèlement contre ses cadres » de la part d’une « justice instrumentalisée », visant à « criminaliser toute parole politique de l’opposition ». Le parti « exige l'arrêt immédiat, total et sans conditions des procédures politiques engagées ».
La veille, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, avait déclaré ne pas commenter les procédures judiciaires, ajoutant que « la liberté d’expression s’accompagne aussi du sens de la responsabilité ».
Toujours selon son avocat, Justin Katinan Koné doit désormais être entendu ce vendredi matin à la section antiterroriste du tribunal de première instance d’Abidjan.
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