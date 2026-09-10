Gambie: face aux coupures de courant, Adama Barrow promet de renforcer la production d'électricité

En Gambie, mardi 8 septembre, le président Adama Barrow a promis un renforcement de la production électrique avant « la fin octobre » après des manifestations, dans la nuit de lundi à mardi, qui ont pris une tournure politique avec des appels à sa démission. Depuis juin, la Gambie fait face à de nombreux délestages qui durent parfois pendant plusieurs heures.



« Vous n'êtes pas seuls dans le noir », a plaidé le président gambien Adama Barrow dans son adresse à la Nation mardi 8 septembre 2026. Le chef de l'État a dû annuler l'inauguration d'une route pour se rendre dans les locaux de la compagnie nationale d'eau et d'électricité. Il a pointé un contexte défavorable, en pleine saison chaude.



« Je sais ce qu'il se passe dans vos foyers. Je sais que les ventilateurs ont cessé de tourner, que les enfants travaillent dans l’obscurité, que les mères jettent des aliments avariés, et que la chaleur est insupportable (...) Je suis conscient de votre inconfort et de vos frustrations, où que vous soyez, et je vous rassure, en tant que chef de l’État, que ce n’est pas là ce que je souhaite pour notre peuple, cela ne l’a jamais été, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y remédier dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré.



« Les pays de notre région font face, au même moment, à des coupures d’électricité similaires », a-t-il ajouté, précisant que « la demande d’électricité est à un niveau record » et que « d’importantes unités de production tombent en panne simultanément, et les conditions saisonnières réduisent notre production hydroélectrique ».



Des manifestations contre les coupures d'électricité



Lundi soir, des habitants exaspérés sont descendus dans les rue de Banjul pour dénoncer ces coupures de courant persistantes. Les manifestants en colère ont bloqué des routes avec des pneus brulés, avant de prendre la direction de la compagnie nationale d'électricité (Nawec) dans le quartier de Westfield. Les forces de l'ordre gambiennes ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser.



Le président Adama Barrow promet désormais une amélioration « de la situation de l'approvisionnement électrique d'ici la fin octobre », notamment grâce à la mise en service d'unités de production d'énergie solaire.