Côte d'Ivoire : le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, démissionne

Le Chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, a accepté ce mercredi 7 janvier la démission de son Premier ministre, Robert Beugré Mambé, ainsi que de l'ensemble des membres du gouvernement, selon un communiqué de la Présidence. En attendant la nomination d'un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, les démissionnaires « sont chargés d'expédier les affaires courantes».



Cette démission de Robert Beugré Mambé n'est pas vraiment une surprise. Après les élections législatives du 27 décembre 2025, où il avait été élu ainsi que des dizaines de ministres, sa démission ou son limogeage était attendue en Côte d'Ivoire, étant donné l'incompatibilité entre la fonction de député et le poste ministériel.