Côte d’Ivoire: le député du PDCI Jean-Louis Billon se déclare candidat à la présidentielle de 2025

Jean-Louis Billon a choisi son fief, Dabakala, pour officialiser ce qu’il répète depuis 2021 : « Je déclare solennellement que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner », insiste le député du PDCI.Jean-Louis Billon est très critique sur la marche de son parti . « Les cadres expérimentés ne sont pas mis en avant », déplore-t-il dans une interview à Fraternité Matin. « Cela fait dix mois que nous avons un nouveau président et nous n’avons pas encore eu le moindre bureau politique », dénonce encore l’homme d’affaires, qui regrette également qu’aucune date n’ait été donnée pour la tenue du 13ème Congrès ordinaire du parti.Il était absent lors de la passation des charges en début d’année. Il était également absent lors de la présentation du nouvel organigramme du PDCI . Jean-Louis Billon a refusé sa nomination comme secrétaire exécutif et choisi de rester délégué départemental, se mettant à l’écart du mouvement général porté par Tidjane Thiam.En interne, sa démarche suscite une certaine indifférence : « Jean-Louis Billon n’a qu’à participer aux activités du parti : il ne vient pas aux réunions des délégués du PDCI », relève un cadre du parti.« Jean-Louis Billon est un épiphénomène pour nous : notre priorité est la mobilisation des jeunes sur les listes électorales, pour élargir la base électorale », soutient Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du parti.Aucune date n’a pour l’instant été fixée, mais « la convention sera ouverte à tous », assure ce responsable. Mais le ton semble déjà donné : le 22 Décembre 2023, en élisant Tidjane Thiam à une majorité absolue, le Congrès avait également adopté une « résolution » le désignant comme étant « le candidat du PDCI-RDA à la convention d’investiture » pour la présidentielle de 2025.