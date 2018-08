Côte d’Ivoire: les transformations du paysage politique à la loupe de la presse

« Comment Bédié a driblé Ouattara » titre Notre Voie, le journal du FPI de Pascal Affi N'Guessan, avant de se réjouir dans les colonnes de son édition du weekend d'un jeu politique « plus que jamais ouvert » depuis l'éclatement de la coalition au pouvoir.





Pour Soir Info, Henri Konan Bédié « tisse de nouvelles alliances », avec pour but « d'affaiblir psychologiquement l'adversaire », à savoir, le RDR d'Alassane Ouattara, « avant de lui porter le coup de grâce en 2020 ».



Aucune mention, en revanche, de la rencontre d’Henri Konan Bédié et de Pascal Affi N'Guessan dans les colonnes du journal Le Temps, proche de l'aile dissidente du FPI d'Aboudramane Sangaré.



« Henri Konan Bédié est-il en train de lâcher la proie pour l'ombre ? », s'inquiète Le Rassemblement, fondé par des transfuges du PDCI pro-RHDP. « A quoi bon vouloir s'embrasser quand on sait qu'on ne pourra pas se marier ou que le mariage ne pourra pas tenir », s'insurge le journal.



Mais le plus virulent est Fraternité matin. « Nous sommes revenus aux heures noires de notre histoire, lorsque nous étions divisés et que nous nous apprêtions en toute inconscience à déchirer notre pays », écrit dans un éditorial Venance Konan, le directeur de publication du quotidien progouvernemental. « Apprête-toi à pleurer de nouveau, ô mon pays bien-aimé », prédit l'éditorialiste.