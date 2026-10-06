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Côte d’Ivoire: une partie de l'opposition propose une nouvelle Commission électorale après sa dissolution

En Côte d’Ivoire, plusieurs partis d’opposition se sont accordés sur des propositions communes concernant la future institution chargée d'organiser les scrutins, après la dissolution en mai dernier de la Commission électorale indépendante (CEI). Le document, élaboré après plusieurs semaines de concertation, a été remis lundi 5 octobre au ministère de l’Intérieur. Mais les deux principaux partis d’opposition étaient quant à eux absents.



Côte d’Ivoire: une partie de l'opposition propose une nouvelle Commission électorale après sa dissolution
En Côte d'Ivoire, le PPA-CI de Laurent Gbagbo, la CAP-CI, qui comprend notamment le FPI de Pascal Affi N’Guessan, l’ADCI d’Assalé Tiémoko et la plateforme HCE emmenée par l’ancienne première dame Simone Ehivet ont participé aux discussions sur les contours du futur organe électoral.

Depuis l’annonce, en mai dernier, de la dissolution de la Commission électorale indépendante, les partis de l’opposition, très critiques à l’égard de l’ancienne CEI, qu’ils accusaient notamment de partialité, se concertaient pour élaborer une feuille de route commune.

Un organe composé d’« experts »
L’une des propositions, qualifiée d’« exigence » par les partis, concerne la composition de la future institution. L’opposition ne veut pas y voir de « représentants de partis politiques, du gouvernement ou des pouvoirs publics ». Elle souhaite au contraire que des « experts » y siègent, afin que la structure « puisse mener sa mission sans aucune considération partisane », explique Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI).
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RFI

Mardi 6 Octobre 2026 - 10:18


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