Premier sujet de discorde : l’avenir des troupes ougandaises présentes sur le sol congolais. À Kampala, le porte-parole intérimaire de l’armée ougandaise, le colonel Chris Magezi, précise que le désengagement de Lubero doit commencer dans les deux prochaines semaines.



Mais côté congolais, le ministre de l’Agriculture, Muhindo Nzangi, évoque une demande des autorités provinciales pour rapprocher le commandement militaire de Kantine, où les rebelles ADF restent actifs.



Une autre source gouvernementale croit, elle, à un chantage de la part de Kampala : à chaque fois que son chef militaire est remis en cause, la menace de retrait est brandie. Comme en mars 2025, avant un rétropédalage de Muhoozi Kainerugaba, suivi d’une rencontre avec le président Félix Tshisekedi à Kinshasa.



Kinshasa et Kampala tentent de désamorcer les tensions

Autre sujet de crispation : les accusations de Kampala contre les milices Wazalendo, alliées du gouvernement congolais. L’armée ougandaise leur impute des massacres de civils, notamment parmi les communautés hema et tutsi.



L’armée ougandaise ne désavoue pas non plus les déclarations de soutien de son chef, Muhoozi Kainerugaba, au FRN, mouvement rebelle de l’ancien président congolais Joseph Kabila.



Pour tenter de contenir cette escalade verbale, cristallisée sur les réseaux sociaux, la cheffe de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, et son homologue ougandais ont réaffirmé leur volonté de privilégier les canaux diplomatiques officiels et de préserver leur coopération bilatérale.