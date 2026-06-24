Coulisses de la tanière : l'agence de Pape Chérif Ndiaye menace de poursuivre Yoro Mangara pour "diffamation"

L'agence Hype Sport Communication annonce avoir saisi son conseil juridique en vue d'engager des poursuites pour diffamation contre le journaliste consultant de RFI, Yoro Mangara, ainsi qu'envers Evenprod Médias. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 24 juin 2026 à Dakar, la structure chargée de l’image de l’international sénégalais exige un droit de réponse et une rectification publique immédiate à la suite de déclarations jugées calomnieuses sur les coulisses de la tanière des Lions.



L'agence exprime une « profonde consternation » face aux propos tenus par M. Mangara lors de son intervention sur le plateau de l’émission « La Matinale » d’Evenprod Médias. Selon la direction de Hype Sport Communication, le consultant a dépeint l'attaquant sénégalais sous un jour gravement négatif, sans aucune contradiction ni vérification préalable. Elle qualifie ces déclarations d'allégations non étayées portant une « atteinte manifeste à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle » de Pape Chérif Ndiaye.



Devant la gravité de ces accusations, l'entourage du joueur hausse le ton et réclame que ces propos soient dûment rectifiés dans les meilleurs délais. Déclarant suivre le dossier dans son intégralité par le biais de ses avocats, l'agence se dit pleinement mobilisée aux côtés de l'international sénégalais pour préserver son honneur et sa sérénité.