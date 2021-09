Coup d'Etat en Guinée: 8 militaires auraient été tués

Dans la journée du dimanche 5 septembre 2021, les forces spéciales regroupées au sein du Comité national pour le redressement et le développement (CNRD) dirigées par le colonel Mamady Doumbouya, ont renversé le régime d’Alpha Condé.



Cependant, lors des échanges des tirs entre les forces loyalistes sous le label du Bataillon autonome de la sécurité présidentielle (BASP) et celles spéciales, apparemment mieux équipées et entraînées, 8 jeunes militaires auraient ont été tués, a-t-on appris du site Guinéenews, qui cite de sources militaires.



Les militaires décédés sont : l'adjudant-chef Sekou Camara, l'adjudant Youssouf Aina Camara, le lieutenant Antoine Malano, Nicholas Lamine Y, l'adjudant Mohamed Lamine Camara, l'adjudant Abdoualye Bebeto Camara, S. Doumbouya, Abdoulaye Baldé.



La minute de silence observée à la mémoire des victimes du coup d’Etat lors de la brève allocution du président de la junte militaire devant les anciens dignitaires du pays, à Conakry confirme les cas de morts.