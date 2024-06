Coup de poing électronique : la fonction publique accélère le traitement des actes administratifs

Le Service du visa de la Direction générale de la Fonction publique (DGFP), avec l’appui de la Direction des systèmes d’information (DSI), a lancé une opération coup de poing pour apurer le stock de projets d’actes électroniques en attente de traitement. Cette initiative a débuté le lundi 10 juin 2024 et se poursuivra jusqu'au 28 juin 2024.



Sous la direction de Gorgui CISS, chef du Service du Visa, l’équipe se consacrera à l’étude et à la "validation des projets d’actes reçus via la plateforme de gestion GIRAFE. L'objectif est de traiter rapidement et efficacement les dossiers en attente."



Les équipes de contrôle qualité du ministère ont pour mission de vérifier la conformité des actes avec la législation en vigueur et d'apposer, si nécessaire, le visa de la DGFP. Une fois validé, le projet poursuit son circuit de validation par voie électronique avant de revenir à la DGFP pour la signature du Ministre et le numérotage par le Secrétariat général du gouvernement (SGG), les dernières étapes pour rendre l’acte disponible.



Cette opération s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'efficacité administrative, visant à réduire les délais de traitement et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.