Coup de théâtre - Tullow Oil détruit L'Observateur : "les documents sont des faux évidents et..."

C'est un véritable coup de théâtre en continu auquel les Sénégalais assistent depuis hier jeudi 10 janvier 2019. Après le démenti de la journaliste Michelle Madsen, et la suppression de l'article sur le site ghanéen "Modern Ghana" suite à l'information parue à la Une du journal "Les Echos" et repris par plusieurs sites internet, sur un présumé financement de Ousmane Sonko par la firme pétrolière Tullow Oil, c'est cette dernière qui vient ce vendredi démentir le journal "L'Observateur", via son compte Twitter."Tullow n'a effectué aucun paiement à Sanko (ils veulent écrire Sonko). Les documents sont des faux évidents. Ils n’ont pas été signés, n’ont pas le papier à en-tête de Tullow & sont écrits dans un anglais médiocre. Tullow n'a aucun bureau, personne ou licence au Sénégal & ne fait jamais de dons politiques", a écrit la société sur le Réseau social, en guise de démenti à la Une du journal "L'Observateur" qui a brandi des documents "pour enfoncer le leader de Pastef".