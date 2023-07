Coup de tonnerre au PSG: Kylian Mbappé écarté du groupe

C'est un séisme dans le feuilleton Kylian Mbappé. Ce vendredi soir, après le match amical disputé face au Havre (2-0), le PSG a décidé d'écarter son attaquant star du stage au Japon et en Corée du Sud, dont le départ est prévu ce samedi, rapporte L’ÉQUIPE.



Le site spécialisé français ajoute: « Le club parisien pense que le champion du monde 2018, en fin de contrat en juin 2024, a d'ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre. Mbappé, lui, a répété cette semaine en interne que sa position n'avait pas changé : il ne souhaite pas activer l'option d'un an supplémentaire présente dans son contrat jusqu’au 31 juillet ».