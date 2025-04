Coupe Saint-Michel : Duel au sommet entre ASCVD et AS Douanes, DUC à l'assaut de GBA

À l’image des dames, les demi-finales de la Coupe Saint-Michel 2025 chez les hommes se joueront ce vendredi 4 avril au stadium Marius Ndiaye.



Dans ce dernier carré on aura un duel au sommet entre deux équipes rivales pour le titre. Détentrice du trophée, l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) se frottera à l'AS Douanes qui l'avait remporté en 2023. D'ailleurs, ce match sera une revanche ou une confirmation puisque l'année dernière, c'est la Ville de Dakar qui avait écarté les Gabelous à ce même stade de la compétition.



Les hommes de Mamadou Gueye Pabi qui avaient raté presque leur saison en 2024, voudront se rattraper cette année en allant à la conquête de la coupe Saint-Michel qu'ils sont habitués à soulever. Les amateurs de la balle orange seront gâtés avec cette rencontre alléchante.



La deuxième demi-finale mettra aux prises le Dakar Université Club (DUC) à Guédiawaye Basket Academy (GBA). Le DUC en difficulté ces dernières journées en championnat tentera de retrouver confiance en validant son ticket pour la finale. Mais la tâche s'annonce ardue puisqu’en face c'est une équipe qui ne lui réussit pas à savoir GBA qui l'a battu aller et retour cette saison.



Les poulains de Massaër Gningue finalistes de la dernière édition, voudront y retourner même si aucun match n'est jamais gagné d'avance surtout la coupe qui est une compétition qui nous réserve des surprises.





Le programme des demi-finales de la Coupe Saint-Michel



Vendredi 4 avril 2025



Stadium Marius Ndiaye



19H30 : ASCVD vs AS Douanes



21H30 : DUC vs GBA