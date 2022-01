Coupe d'Afrique des Nations 2021 : le Mali prend la première place, la Tunisie qualifiée malgré sa défaite

Après son bon début de compétition, le Mali avait à cœur de confirmer face à la Mauritanie. Même si les hommes de Mohamed Magassouba étaient déjà qualifiés au coup d'envoi, la première place n'était pas assurée et elle était nécessaire pour ne pas tomber contre le Nigéria en 8eme. Face à des Mourabitounes déjà éliminés, les coéquipiers de Yves Bissouma ont tranquillement assuré la victoire et donc la première place.



Il n'a fallu que deux petites minutes pour voir le Mali ouvrir le score. Sur un bon centre côté droit, c'est le latéral gauche Massadio Haïdara qui trouvait le chemin des filets (2e). Dominateurs, les Maliens finissaient par faire le break au retour des vestiaires grâce à Ibrahima Koné. L'attaquant de 22 ans inscrivait un penalty (48e). Son troisième but dans la compétition, les trois sur penalty. Avec ce succès, le Mali termine premier et affrontera la Guinée Equatoriale en 8eme.



La Tunisie perd à la dernière seconde

Avec la défaite de l'Algérie, le suspens était moindre pour la Tunisie. Assurée d'être qualifié au moins en tant que meilleur troisième, la sélection tunisienne a essayé de chercher la victoire pour passer devant la Gambie et donc éviter le Nigéria en huitièmes. Mais dans un match plutôt ennuyant sans vraiment de rythme, la Gambie a arraché la victoire dans les dernières secondes.



La Tunisie, a encore une fois raté un penalty dans cette rencontre. Le troisième en trois matches depuis le début de la compétition. En toute fin de rencontre, d'une magnifique frappe Jallow a offert un nouveau succès à son équipe (90e+3). Un but qui ne change pas le classement final. C'est la Gambie qui se qualifie en tant que deuxième du groupe. Elle affrontera la Guinée. De son côté, la Tunisie de Wahbi Khazri, absent pour Covid lors de ce match, affrontera le Nigéria dans ce qui s'annonce déjà être un choc des 8es. Elle devra faire sans son coach exclu en toute fin de match.