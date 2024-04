Coupe de France : le PSG élimine logiquement le Stade Rennais et rejoint l’OL en finale

Le PSG a éliminé le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France (1-0), ce mercredi 3 avril. Les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à un but de Kylian Mbappé. Ils affronteront l’OL en finale, le samedi 25 mai à Lille.



Ce sera donc PSG - OL en finale. Ce mercredi 3 avril, les Parisiens ont éliminé le Stade Rennais dans le dernier carré de la Coupe de France (1-0) et affronteront les Lyonnais - tombeurs la veille de Valenciennes (3-0) - le samedi 25 mai à Lille.



Un but de Kylian Mbappé suffit au bonheur du club de la capitale. L’attaquant international français a d’abord touché la barre (12'), avant que son penalty qu’il s’était lui-même procuré, après une faute de Warmed Omari, ne soit repoussé par Steve Mandanda (37'). C’est finalement sur une frappe contrée par ce même Omari qu’il a trouvé l’ouverture, peu avant la pause (1-0, 40').